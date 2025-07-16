В Пуховичском районе раскрыто убийство 18-летней давности

В январе 2007 года в одной из деревень Пуховичского района родственники обнаружили 84-летнего пенсионера с множественными телесными повреждениями. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Как стало известно, злоумышленник проник в дом ночью через окно, похитил деньги и боевые награды ветерана ВОВ.