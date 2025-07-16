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В Пуховичском районе раскрыто убийство 18-летней давности

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе раскрыто убийство 18-летней давности. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: РИА "Новости"

В январе 2007 года в одной из деревень Пуховичского района родственники обнаружили 84-летнего пенсионера с множественными телесными повреждениями. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Как стало известно, злоумышленник проник в дом ночью через окно, похитил деньги и боевые награды ветерана ВОВ.

На первоначальном этапе установить личность преступника не удалось, но кропотливая работа сыщиков в итоге дала результат.

При проведении проверки получены доказательства причастности к убийству 36-летнего ранее судимого жителя Пуховичского района. Мужчина признался, что нанес старику несколько ударов молотком по голове, деньги жертвы потратил на личные нужды, а медали выбросил в водоем.

В результате поисковых мероприятий с привлечением бойцов СПБТ «Алмаз» найдена неопровержимая улика, изобличающая убийцу, — принадлежавший жертве номерной орден Отечественной войны II степени.

Подозреваемый арестован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.