В Пуховичском районе раскрыто убийство 18-летней давности

В январе 2007 года в одной из деревень Пуховичского района родственники обнаружили 84-летнего пенсионера с множественными телесными повреждениями. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Как стало известно, злоумышленник проник в дом ночью через окно, похитил деньги и боевые награды ветерана ВОВ.
На первоначальном этапе установить личность преступника не удалось, но кропотливая работа сыщиков в итоге дала результат.
При проведении проверки получены доказательства причастности к убийству 36-летнего ранее судимого жителя Пуховичского района. Мужчина признался, что нанес старику несколько ударов молотком по голове, деньги жертвы потратил на личные нужды, а медали выбросил в водоем.
В результате поисковых мероприятий с привлечением бойцов СПБТ «Алмаз» найдена неопровержимая улика, изобличающая убийцу, — принадлежавший жертве номерной орден Отечественной войны II степени.
Подозреваемый арестован, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.