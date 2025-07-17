Дрозденко: в Ленобласти сбили два украинских беспилотника

В Ленинградской области сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
По словам чиновника, БПЛА были перехвачены в Кировском районе, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Публикация главы региона о пресечении атаки ВСУ появилась в 05:47 мск (а уточненная информация о количестве БПЛА — в 07:21). До этого, в 03:17, он сообщал о беспилотной опасности в воздушном пространстве Ленобласти.
Минувшей ночью украинские беспилотники были сбиты и в ряде других регионов России. В результате атак есть погибшие и пострадавшие. В частности, в Белгородской области погибла женщина при сбросе взрывного устройства с БПЛА на частный дом, а в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних при попадании частей беспилотника в многоэтажный дом.