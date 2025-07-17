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Наркоканал перекрыли в ИК-20 в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области, сотрудники ИК-20 в Лукоянове перекрыли канал поставки наркотиков и спиртосодержащей жидкости на территорию учреждения.

Согласно информации, 38-летний житель Семеновского округа, заранее приобретя наркотики и спиртное, прибыл в Лукоянов. Там злоумышленник выбрал место совершения переброса, но при попытке был задержан.

При себе у преступника находилось запакованное вещество, которое по результатам экспертизы признали наркотическим, и спиртосодержащая жидкость.

Кроме указанного фигуранта, оперативный отдел ИК-20 выявил всех причастных к правонарушению. Теперь им грозит уголовная ответственность в том числе по ст. 228 УК РФ.

Напомним, ранее спрятанные в конфетах наркотики обнаружили в нижегородском СИЗО.

Порошкообразное вещество белого цвета было спрятано в карамельных «Подушечках».