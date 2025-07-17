Игла от шприца вонзилась в ногу ребенка в игровом центре Астаны

Об этом написала мать пострадавшего ребенка в соцсетях. Игровая зона, вход в которую оплачивается отдельно, находится в кафе Shaurma Food по адресу: улица Жанибека Тархана, 6Б.
«На этой площадке моему сыну в левую стопу вонзилась изогнутая игла от медицинского шприца, оставленная неизвестным человеком. Я опасаюсь за здоровье своего ребенка, так как иглу могли специально выбросить. Мой ребенок получил травму ноги и ему предстоит шесть месяцев наблюдаться у инфекциониста», — написала жительница Астаны.
По ее словам, на место происшествия она вызвала скорую помощь и полицию. Она отмечает небезопасность таких игровых центров, просит огласки этого происшествия, чтобы другие родители были бдительны.
В полиции сообщили, что по данному факту к ним поступило заявление.
«В настоящий момент производится всесторонняя проверка, по результатам которой будут приняты меры согласно действующему законодательству», — прокомментировали инцидент в управлении полиции столичного района Байконыр.
Ранее сообщалось, что молодого человека, который сопровождал младшего братишку, избили в детском парке развлечений ZUZU в Астане на глазах у маленьких посетителей.