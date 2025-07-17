Игла от шприца вонзилась в ногу ребенка в игровом центре Астаны

«На этой площадке моему сыну в левую стопу вонзилась изогнутая игла от медицинского шприца, оставленная неизвестным человеком. Я опасаюсь за здоровье своего ребенка, так как иглу могли специально выбросить. Мой ребенок получил травму ноги и ему предстоит шесть месяцев наблюдаться у инфекциониста», — написала жительница Астаны.