В Туле мужчина попросил у женщины сигарету, а после попытался ее изнасиловать

По версии следствия, 14 июля 2025 года на площади Московского вокзала в Туле обвиняемый, обозначенный как К., обратился к женщине с просьбой о сигарете. Завязавшаяся беседа переросла в совместное распитие спиртных напитков. Впоследствии, находясь у одного из жилых домов на Красноармейском проспекте, К. «предпринял попытку вступления с потерпевшей в половую близость против ее воли и желания».