В Туле мужчина попросил у женщины сигарету, а после попытался ее изнасиловать

В Туле суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в совершении действий сексуального характера в отношении незнакомой женщины. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тульской области.
По версии следствия, 14 июля 2025 года на площади Московского вокзала в Туле обвиняемый, обозначенный как К., обратился к женщине с просьбой о сигарете. Завязавшаяся беседа переросла в совместное распитие спиртных напитков. Впоследствии, находясь у одного из жилых домов на Красноармейском проспекте, К. «предпринял попытку вступления с потерпевшей в половую близость против ее воли и желания».
—Однако довести до конца свой преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. К. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ, — говорится в сообщении пресс-службы.
Постановление суда об избрании меры пресечения в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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