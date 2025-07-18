На курорте в Греции изнасиловали 21-летнюю британскую туристку

Британская туристка, находившаяся на отдыхе в курортном городе Малия на острове Крит, подверглась сексуальному насилию. Подробности инцидента изложены в публикации таблоида Daily Mail.
Как сообщает издание, 21-летняя туристка зашла в бар на территории курорта. Там она познакомилась с 31-летним сирийцем, с которым провела время, употребляя алкогольные напитки.
После закрытия заведения пара покинула бар вместе. Мужчина завез британку в уединенное место, где совершил над ней насилие.
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские провели расследование и задержали подозреваемого, который в настоящее время содержится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка написала заявление в полицию о попытке группового изнасилования в ночном клубе.