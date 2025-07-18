Ричмонд
+25°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На курорте в Греции изнасиловали 21-летнюю британскую туристку

Девушка познакомилась с насильником в баре на территории курорта.

Источник: Аргументы и факты

Британская туристка, находившаяся на отдыхе в курортном городе Малия на острове Крит, подверглась сексуальному насилию. Подробности инцидента изложены в публикации таблоида Daily Mail.

Как сообщает издание, 21-летняя туристка зашла в бар на территории курорта. Там она познакомилась с 31-летним сирийцем, с которым провела время, употребляя алкогольные напитки.

После закрытия заведения пара покинула бар вместе. Мужчина завез британку в уединенное место, где совершил над ней насилие.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские провели расследование и задержали подозреваемого, который в настоящее время содержится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка написала заявление в полицию о попытке группового изнасилования в ночном клубе.