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Омский мотоциклист погубил девочку и лошадь

Обе погибли около 19 часов воскресенья, 20 июля 2025 года, на дороге.

Источник: SuperOmsk.ru

Трагедия произошла вечером 20 июля на одной из дорог Нововаршавского района Омской области.

Как сообщили в полиции, 27-летний водитель мотоцикла «Сузуки», подъезжая к поселку Любовский, налетел на лошадь, оказавшуюся на проезжей части.

Мужчина двигался с 14-летней пассажиркой. В итоге погибли и девочка, и лошадь, сообщили в полиции. Самому водителю потребовалась медицинская помощь.

Согласно данным правоохранителей, омич не так давно приобрел мотоцикл и приехал к родственникам в поселок Любовский, где двоюродная сестра попросила его покатать. Они успели проехать всего несколько километров перед смертельным ДТП.

В связи с этой аварией прокуратура начала проверку.