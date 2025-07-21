Омский мотоциклист погубил девочку и лошадь

Трагедия произошла вечером 20 июля на одной из дорог Нововаршавского района Омской области.
Как сообщили в полиции, 27-летний водитель мотоцикла «Сузуки», подъезжая к поселку Любовский, налетел на лошадь, оказавшуюся на проезжей части.
Мужчина двигался с 14-летней пассажиркой. В итоге погибли и девочка, и лошадь, сообщили в полиции. Самому водителю потребовалась медицинская помощь.
Согласно данным правоохранителей, омич не так давно приобрел мотоцикл и приехал к родственникам в поселок Любовский, где двоюродная сестра попросила его покатать. Они успели проехать всего несколько километров перед смертельным ДТП.
В связи с этой аварией прокуратура начала проверку.