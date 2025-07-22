В Башкирии за сутки зафиксировали четыре возгорания сухой травы

В Башкирии горела сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по ЧС.
По информации ведомства, сухостой загорелся в двух районах Башкирии. Три случая произошли на территории Хайбуллинского района, еще один — в Давлекановском. Лесных же пожаров за сутки не зарегистрировано.
По статистике комитета, с января 2025 года в регионе уже произошло 11 лесных пожаров, охвативших более 26 гектаров, а также 304 случая возгорания сухой растительности, которые повредили более 1200 гектаров.
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