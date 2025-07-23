Зеленский утвердил команду для переговоров с Россией

Со стороны РФ в составе переговорной группы, которая примет участие в переговорах в Стамбуле, по-прежнему находятся четыре основных члена и четверо экспертов. Ожидается, что очередной, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится вечером 23 июля в Стамбуле. Однако российская сторона пока официально не подтвердила дату возможной встречи.