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В Самарской области женщина попала в больницу после ссоры с местным из-за собаки

В сентябре прошлого года 39-летний мужчина ударил 56-летнюю жительницу Октябрьска во время конфликта ногой в плечо. Уголовное дело с обвинением передали в суд.

В сентябре прошлого года 39-летний мужчина ударил 56-летнюю жительницу Октябрьска во время конфликта ногой в плечо. Уголовное дело с обвинением передали в суд.

Горожанин поссорился с женщиной на улице из-за поведения ее собаки. В итоге сломал пострадавшей ключицу. Хозяйку четвероногого отвезли в больницу, уточнили в региональном главке.

Позже правоохранители задержали злоумышленника. Вину признал. Объяснил: во время разборок не смог сдержать эмоции и ударил ногой в плечо женщину. Та упала, а он скрылся с места происшествия.

Недавно сообщали, что тольяттинца лишили свободы на 2 года за нападение на росгвардейца.

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