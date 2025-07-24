Машинист электрички Самара — Сызрань предотвратил наезд на детей

Подъезжая к конечной станции, машинист заметил нарельсах двух мальчишек лет семи-восьми, перетаскивающих через пути велосипед, и сразу же начал подавать звуковые сигналы. Один мальчик отбежал, а второй лихорадочно пытался освободить велосипед, педаль которого застряла между рельсами. Понимая опасность ситуации, машинист немедленно применил экстренное торможение. Благодаря быстрым и решительным действиям железнодорожника наезда на детей удалось избежать.