Машинист электрички Самара — Сызрань предотвратил наезд на детей

Машинист электрички Самара — Сызрань моторвагонного депо Безымянка Сергей Горбунов предотвратил наезд на детей на железнодорожном полотне.
Подъезжая к конечной станции, машинист заметил нарельсах двух мальчишек лет семи-восьми, перетаскивающих через пути велосипед, и сразу же начал подавать звуковые сигналы. Один мальчик отбежал, а второй лихорадочно пытался освободить велосипед, педаль которого застряла между рельсами. Понимая опасность ситуации, машинист немедленно применил экстренное торможение. Благодаря быстрым и решительным действиям железнодорожника наезда на детей удалось избежать.
Как рассказал Сергей Горбунов, второй мальчик тоже успел отскочить, а вот от велосипеда осталась только груда металла, хотя электричка шла на небольшой скорости.
О случившемся локомотивная бригада сразу же сообщила дежурному по станции. Плачущих ребят нашли в кустах во время осмотра места происшествия. Дети были напуганы произошедшим, кроме того, их страшил предстоящий разговор с родителями.
Объясняться ребятам и их родителям пришлось в полиции. Взрослых после серьёзной беседы привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает «Куйбышевский Железнодорожник».