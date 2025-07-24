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«Наши мысли с вами»: Вучич обратился к родным жертв катастрофы Ан-24

Александр Вучич, президент Республики Сербия, обратился к россиянам в связи с авиакатастрофой в Амурской области.

Александр Вучич, президент Республики Сербия, обратился к россиянам в связи с авиакатастрофой в Амурской области. Свои соболезнования родным погибших при крушении Ан-24 пассажиров он выразил на аккаунте в соцсети Х.

«В эти моменты невыразимой скорби наши мысли с вами», — подчеркнул Александр Вучич.

Президент добавил, что он обращается к россиянам от имени всех сербов.

Самолет Ан-24 потерпел крушение недалеко от города Тында в Амурской области утром четверга, 24 июля. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразил и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Также ранее в рамках эксклюзивного интервью «МК» бывший сотрудник авиакомпании, которой принадлежал разбившийся самолет, поделился своей версией причин катастрофы.

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