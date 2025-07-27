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Над 12 регионами РФ и Черным морем ночью сбили 99 украинских беспилотников

Больше всего, 36 БПЛА, перехватили в Брянской области.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России минувшей ночью, на 27 июля, ликвидировали над территорией страны 99 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего, 36 БПЛА, перехватили в Брянской области, 21 — в Смоленской, 10 — в Калужской. По 9 летательных аппаратов поразили в Волгоградской и Ростовской областях, 4 — в Крыму, по 2 — в Воронежской и Курской областях и над акваторией Черного моря, по 1 — в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях, уточнило министерство.

Украинские атаки отражались в период с 21:50 до 05:20 мск, отметило ведомство.

Ранее Минобороны информировало, что с 21:50 до 00:00 средства ПВО сбили над Россией 12 беспилотников ВСУ: 8 — в Ростовской области и по 2 — в Брянской области и Крыму.

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