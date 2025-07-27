Над 12 регионами РФ и Черным морем ночью сбили 99 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России минувшей ночью, на 27 июля, ликвидировали над территорией страны 99 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 36 БПЛА, перехватили в Брянской области, 21 — в Смоленской, 10 — в Калужской. По 9 летательных аппаратов поразили в Волгоградской и Ростовской областях, 4 — в Крыму, по 2 — в Воронежской и Курской областях и над акваторией Черного моря, по 1 — в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях, уточнило министерство.
Украинские атаки отражались в период с 21:50 до 05:20 мск, отметило ведомство.
Ранее Минобороны информировало, что с 21:50 до 00:00 средства ПВО сбили над Россией 12 беспилотников ВСУ: 8 — в Ростовской области и по 2 — в Брянской области и Крыму.