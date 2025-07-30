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Сеть дискаунтеров «Доброцен» подверглась хакерской атаке

Пять офисов сети дискаунтеров «Доброцен» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре парализованы из-за кибератаки. Серверы и сайт недоступны, распределительные центры не работают.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Пять офисов сети дискаунтеров «Доброцен» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре парализованы в результате масштабной кибератаки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент привел к падению сервера и официального сайта ритейлера. Распределительные центры «Доброцена» не функционируют со вчерашнего дня, что затрудняет прием и отгрузку товаров для магазинов. Компьютеры сотрудников либо не включаются, либо находятся в бесконечном цикле обновления программного обеспечения. При этом кассы в самих магазинах продолжают работать.

Сотрудникам компании было рекомендовано проверить наличие чужих устройств в сеансах своих аккаунтов в Telegram. Предполагается, что кибератака может быть связана с присутствием точек сети в ДНР, ЛНР и Крыму.

Комментарий компании, подтверждавший временную приостановку работы части ее магазинов из-за кибератак, был удален из официального телеграм-канала.

На 2024 год «Доброцен» насчитывал около 900 магазинов по всей России и СНГ, включая Армению, Казахстан и Беларусь, однако о сбоях в работе филиалов в этих странах не сообщается.