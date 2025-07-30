Сеть дискаунтеров «Доброцен» подверглась хакерской атаке

Инцидент привел к падению сервера и официального сайта ритейлера. Распределительные центры «Доброцена» не функционируют со вчерашнего дня, что затрудняет прием и отгрузку товаров для магазинов. Компьютеры сотрудников либо не включаются, либо находятся в бесконечном цикле обновления программного обеспечения. При этом кассы в самих магазинах продолжают работать.