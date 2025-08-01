Le Parisen: игроку «ПСЖ» Хакими грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование

Прокуратура французского Нантера потребовала привлечь 26-летнего футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими к уголовной ответственности по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Le Parisen.
Игрока подозревают в изнасиловании, которое произошло в его доме в феврале 2023 года. Следственному судье предстоит утвердить или отклонить итоговое обвинительное заключение, которое было подписано 1 августа.
Предполагаемая пострадавшая рассказала в 2023 году в полиции, что Хакими без ее согласия якобы начал совершать насильственные действия. Девушке, по ее словам, удалось оттолкнуть Хакими ногой и уйти из жилья футболиста.
На следующий день она обратилась в органы полиции, но в итоге отказалась подать заявление на марокканца. При этом в прокуратуре решили самостоятельно заняться расследованием произошедшего.
Ранее суд в Испании оправдал футболиста Дани Алвеса по делу об изнасиловании. Апелляцию удовлетворили единогласно.