Два землетрясение магнитудой 5,3 и 4,5 зафиксированы у Северо-Курильска

Ранним утром в субботу, 2 августа, у Северо-Курильска зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5. Стихийные бедствия шли друг за другом в течение получаса, рассказывает РИА Новостям начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По словам сейсмолога, их эпицентр находился в 155 и 124 км восточнее города Северо-Курильск, а именно на острове Парамушир. Очаги обнаружены на глубине 35 и 20 км. Оба стихийных бедствия, подчеркивает Семенова, ощутили жители Северо-Курильска.
О пострадавших и поврежденных гражданских объектах в настоящее время не сообщается.
Как KP.RU писал ранее, вечером 31 июля менее чем за час камчатские сейсмологи зафиксировали три землетрясения. А в минувшую среду на Камчатке произошла серия подземных толчков, магнитуда которых достигла 8,7 баллов. Стихийные бедствия стали сильнейшей сейсмической активностью в регионе с 1952 года.