Два землетрясение магнитудой 5,3 и 4,5 зафиксированы у Северо-Курильска

Как KP.RU писал ранее, вечером 31 июля менее чем за час камчатские сейсмологи зафиксировали три землетрясения. А в минувшую среду на Камчатке произошла серия подземных толчков, магнитуда которых достигла 8,7 баллов. Стихийные бедствия стали сильнейшей сейсмической активностью в регионе с 1952 года.