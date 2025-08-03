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Один человек погиб в ДТП в Дзержинске

Еще трое доставлены в больницу.

Источник: Без источника

Смертельное ДТП произошло в Дзержинске. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Авария произошла на проспекте Циолковского. Предположительно, Renault при повороте не уступил дорогу BMW, что привело к столкновению. От удара автомобиль Renault перевернулся. BMW также получил сильные механические повреждения — у машины полностью смят капот.

По данным источника, в ДТП погиб один человек. Еще трое получили травмы и были доставлены в больницу. На месте находятся сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.