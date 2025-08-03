Ребенок утонул в техническом колодце в Барановичском районе

Трагедия произошла сегодня днем в деревне Юшковичи. Предварительно установлено, что отец взял мальчика с собой на территорию предприятия. Оставшись без присмотра, он упал в открытый технический колодец, наполненный водой и отходами.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие гибели ребенка.
Следственный комитет настоятельно рекомендует проявлять особую бдительность в вопросах детской безопасности. Оградите детей от опасных мест, где отсутствие присмотра взрослых может обернуться трагедией.