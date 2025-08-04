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Власти Ливана объявили траур по жертвам взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года и унес жизни более 100 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Ливане в понедельник был объявлен национальный траур в память о жертвах взрыва, произошедшего в порту Бейрута в августе 2020 года.

В результате мощного взрыва, вызванного детонацией более 2,7 тысячи тонн селитры, погибли свыше 170 человек, а более шести тысяч получили ранения. Этот трагический инцидент оставил глубокий след в истории страны.

Практически полностью были разрушены два района столицы, что привело к масштабным разрушениям и необходимости восстановления. Спустя пять лет после трагедии большинство поврежденных домов в пострадавших кварталах удалось восстановить, а порт Бейрута продолжает свою работу.

Мощный взрыв произошёл в районе морского порта Бейрута недалеко от базы ВМС Ливана 4 августа. Взрывной волной было уничтожено и повреждено множество домов и машин. Жертвами взрыва стали свыше 100 человек, более 4000 пострадали.