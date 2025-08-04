Новый гостиничный комплекс за 75 млн рублей появится на трассе Уфа — Павловка

Комплекс разместится на участке площадью 20 тысяч квадратных метров вдоль автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка. Помимо гостиницы, на территории откроют минимаркет и кафе. Реализация проекта запланирована на период с середины 2025 до первой половины 2027 года. После ввода объекта в эксплуатацию здесь появится 12 новых рабочих мест.