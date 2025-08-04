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Новый гостиничный комплекс за 75 млн рублей появится на трассе Уфа — Павловка

На трассе Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка построят гостиничный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Дорогино Уфимского района вскоре начнут строить гостиничный комплекс. Как сообщил министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров, инициатором выступила компания «Алан», которая планирует вложить в проект 75 миллионов рублей.

Комплекс разместится на участке площадью 20 тысяч квадратных метров вдоль автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка. Помимо гостиницы, на территории откроют минимаркет и кафе. Реализация проекта запланирована на период с середины 2025 до первой половины 2027 года. После ввода объекта в эксплуатацию здесь появится 12 новых рабочих мест.

Как отметил министр, новый комплекс значительно улучшит инфраструктуру района и сделает услуги гостеприимства более доступными для жителей и гостей республики.

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