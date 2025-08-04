Экс-ректора ВГУ оставили в СИЗО до 12 ноября

Силовики задержали Ендовицкого летом 2024-го. Его обвиняют во взятке в крупном размере. По данным следствия, ректор дал 600 тыс рублей председателю диссертационного совета ВГУ Наталье Сироткиной за получение его женой ученой степени доктора экономических наук. Посредником якобы выступил профессор, завкафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский, его оставили под домашним арестом также до 12 ноября.