Сотрудник нижегородской плодоовощной базы скончался на работе

Об этом сообщили Гострудинспекции Нижегородской области.
По имеющимся данным, 3 августа во время перерыва мужчине внезапно стало плохо, когда он направился за водой. Он сообщил о недомогании своему руководителю, который незамедлительно вызвал скорую помощь. Медицинская бригада прибыла оперативно и доставила пострадавшего в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.
Как отметил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ начато расследование, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что два сотрудника завода имени Свердлова в Дзержинске получили травмы при монтаже клапана.