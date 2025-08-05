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Сотрудник нижегородской плодоовощной базы скончался на работе

В рабочее время на производстве ООО «Национальная фруктовая компания» скончался 59-летний сотрудник.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили Гострудинспекции Нижегородской области.

По имеющимся данным, 3 августа во время перерыва мужчине внезапно стало плохо, когда он направился за водой. Он сообщил о недомогании своему руководителю, который незамедлительно вызвал скорую помощь. Медицинская бригада прибыла оперативно и доставила пострадавшего в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Как отметил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ начато расследование, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два сотрудника завода имени Свердлова в Дзержинске получили травмы при монтаже клапана.