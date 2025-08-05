Сотрудник нижегородской плодоовощной базы скончался на работе

По имеющимся данным, 3 августа во время перерыва мужчине внезапно стало плохо, когда он направился за водой. Он сообщил о недомогании своему руководителю, который незамедлительно вызвал скорую помощь. Медицинская бригада прибыла оперативно и доставила пострадавшего в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.