Адвокат Ивана Пивкина Вячеслав Яблоков попросил суд дать объективную оценку содержания имеющейся в деле аудиозаписи и призвал понять, кто из чиновников «предлагал на самом деле работу с подрядными организациями». «Все было бы хорошо, если бы в самом начале следователь пошел навстречу и вменил ст. 69 УК РФ, которая не сильно отличается от ст. 286 УК РФ, исходя из той формулировки, которую вкладывает государственное обвинение. Потому что эта статья предполагает, что некое должностное лицо проводит незаконные ограничения самостоятельности или незаконное вмешательство в деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения. Наверное, тогда Иван Иванович (Пивкин — “Ъ-Волга”) мог послушать рекомендации адвокатов, признать вину и, наконец-то, весь этот кошмар выразил его за прочность. Ксожалению, что следствие изначально не хотело выжить максимум из-за этой ситуации», — отметил господин Яблоков.