Из Уфы чаще будут летать самолеты в Узбекистан

С 8 августа национальный перевозчик Uzbekistan Airways вдвое увеличивает частоту полетов по направлению Наманган — Уфа- Наманган. Об этом рассказали в пресс-службе уфимского аэропорта.
Теперь воздушные суда, вмещающие 174 пассажира, будут курсировать между городами дважды в неделю. Рейсы запланированы на четверг в 00:35 и пятницу в 10:45 по местному времени.
Путешествие займет всего 3 часа 5 минут.
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