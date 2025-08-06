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Из Уфы чаще будут летать самолеты в Узбекистан

Уфимцев ждет больше рейсов в Узбекистан.

Источник: Комсомольская правда

С 8 августа национальный перевозчик Uzbekistan Airways вдвое увеличивает частоту полетов по направлению Наманган — Уфа- Наманган. Об этом рассказали в пресс-службе уфимского аэропорта.

Теперь воздушные суда, вмещающие 174 пассажира, будут курсировать между городами дважды в неделю. Рейсы запланированы на четверг в 00:35 и пятницу в 10:45 по местному времени.

Путешествие займет всего 3 часа 5 минут.

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