Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Менеджер задержан за кражу гаджетов на 600 тыс. руб. из офиса в Москве

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Южное Тушино задержали жителя Подмосковья по подозрению в хищении мобильных устройств на сумму более 600 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Источник: ГУ МВД

«Предварительно установлено, что фигурант, работая в должности менеджера, в свое нерабочее время открыл имевшимся ключом клиентский офис коммерческой организации на ул. Лодочная и похитил оттуда мобильные устройства на общую сумму более 600 тыс. руб. Представитель компании, обнаружив пропажу, обратился в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого. Большая часть похищенного изъята и будет возвращена законному владельцу, остальное он успел продать», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.