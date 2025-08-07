Менеджер задержан за кражу гаджетов на 600 тыс. руб. из офиса в Москве

«Предварительно установлено, что фигурант, работая в должности менеджера, в свое нерабочее время открыл имевшимся ключом клиентский офис коммерческой организации на ул. Лодочная и похитил оттуда мобильные устройства на общую сумму более 600 тыс. руб. Представитель компании, обнаружив пропажу, обратился в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего подозреваемого. Большая часть похищенного изъята и будет возвращена законному владельцу, остальное он успел продать», — говорится в сообщении.