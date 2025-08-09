В Башкирии из окна выпал двухлетний малыш.

В городе Октябрьский двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Трагедия произошла накануне днем, сообщает госкомитет РБ по ЧС. Сейчас мальчик с травмами находится в больнице.
Ранее аналогичная трагедия произошла в селе Чесноковка. Там из окна второго этажа таунхауса выпал восьмилетний мальчик.
Спасатели напоминают, что открытые окна представляют опасность для детей. Поэтому рекомендуют устанавливать детские замки или ограничители, не оставлять возле открытых окон и балконов детей без присмотра, убирать всю мебель от подоконников.