В Краснодарском крае упавший БПЛА спровоцировал пожар возле ж/д путей

В Краснодарском крае обломки беспилотника упали возле железнодорожных путей, вызвав возгорание сухой растительности. Специалисты продолжают работать на месте происшествия. По данным властей, угрозы для местных жителей нет.

Источник: Life.ru

«Фрагменты беспилотника упали рядом с ж/д путями в хуторе Веселый. Организовано тушение огня. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов в пяти местах. В двух случаях ущерба не зафиксировано, в трёх — повреждены имущество и инфраструктура. В частности, в одном месте выбиты стёкла, повреждены забор и линии электропередач, в другом — пострадало домовладение, а в третьем — повреждена крыша жилого дома.

