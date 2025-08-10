Участник атаки на «Крокус» ездил в Афганистан для обучения терактам и диверсиям

Отмечается, что группировка «Вилаят Хорасан»** создала несколько ячеек для подготовки нападения на «Крокус». Их участники были изначально незнакомы друг с другом и познакомились только на стадии приготовления к теракту. Так, Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* познакомились в Стамбуле, и затем прилетели оттуда в РФ. Их соучастники жили в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске, передает ТАСС.