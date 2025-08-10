Участник атаки на «Крокус» ездил в Афганистан для обучения терактам и диверсиям

Один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области по поддельному паспорту ездил в Афганистан, где обучался навыкам осуществления терактов и диверсий. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось ТАСС.
— Саидакрами Рачабализода*, руководствуясь указаниями руководителей террористической организации, в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности в Афганистане, куда выезжал из Турции по поддельным документам через Пакистан, — сказано в документах.
Отмечается, что группировка «Вилаят Хорасан»** создала несколько ячеек для подготовки нападения на «Крокус». Их участники были изначально незнакомы друг с другом и познакомились только на стадии приготовления к теракту. Так, Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* познакомились в Стамбуле, и затем прилетели оттуда в РФ. Их соучастники жили в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске, передает ТАСС.
В трагедии, которая произошла 22 марта прошлого года, погибло 145 человек. Террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Поминутная хронология того рокового дня — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.
**Запрещенная в России террористическая организация.