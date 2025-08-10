Ричмонд
В Турции жители активно участвуют в спасательных операциях после землетрясения

В Балыкесире после землетрясения местные жители активно участвуют в спасательных операциях, извлекая людей из-под руин обрушившихся зданий.

В Балыкесире после землетрясения местные жители активно участвуют в спасательных операциях, извлекая людей из-под руин обрушившихся зданий. Сообщается, что благодаря усилиям очевидцев удалось спасти по меньшей мере четырех человек.

В связи с землетрясением магнитудой 6,1 было принято решение о временном отключении электроснабжения и подачи природного газа в регионе.

Мэр Серкан Сака заявил, что в городе Сындыргы, находящемся вблизи эпицентра землетрясения, разрушено не менее десяти зданий. Существует вероятность, что под завалами остаются два человека.