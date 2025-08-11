В Минске пенсионерка лишилась 150 000 рублей, ответив на звонок мошенников. Подробности привели в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милиции отметили, что 70-летней жительнице Минска на домашний телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником «Белтелекома». Звонивший сказал про необходимость продления договора на оказание услуг. Пенсионерка согласилась и продиктовала неизвестному свои паспортные данные.
Спустя несколько дней пожилой женщине позвонил якобы правоохранитель и заявил, что личными данными минчанки воспользовались мошенники и от ее имени производят незаконные финансовые операции. Для того, чтобы пенсионерка не стала фигурантом уголовного дела, звонивший убедил ее все имеющиеся дома наличные деньги задекларировать, обещая в скором времени их вернуть.
«Женщина передала прибывшему курьеру якобы Национального банка 150 000 рублей в эквиваленте», — привели подробности в ГУВД.
В пресс-службе заявили, что после передачи денег с минчанкой перестали выходить на связь. Пенсионерка обратилась в милицию. Заведено уголовное дело за мошенничество.
