В Минске пенсионерка лишилась 150 000 рублей, ответив на звонок мошенников

Спустя несколько дней пожилой женщине позвонил якобы правоохранитель и заявил, что личными данными минчанки воспользовались мошенники и от ее имени производят незаконные финансовые операции. Для того, чтобы пенсионерка не стала фигурантом уголовного дела, звонивший убедил ее все имеющиеся дома наличные деньги задекларировать, обещая в скором времени их вернуть.