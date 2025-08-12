Казахстан убрал устаревший запрет на УДО для приговоренных к смерти

Конституционный суд признал, что эта норма противоречит Конституции. Раз смертная казнь в стране отменена, то все упоминания о ней уже исключили из законов. Запрет на УДО для таких заключенных оказался связан с несуществующим видом наказания и потерял смысл.
В статье 15 Конституции установлен запрет на применение смертной казни, а в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве нормы о ней исключены. Таким образом, сохранение этого ограничения в УК для указанной группы осужденных не согласуется с Конституцией.
Чтобы привести законодательство в порядок, 16 июля 2025 года приняли закон, официально убравший эту норму.