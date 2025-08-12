В Госдуме пообещали разобраться с серийным владикавказским живодером

«Проходить мимо такого вопиющего события — неправильно. Мы направим депутатские запросы с просьбой провести тщательное расследование, чтобы он не ушел ни в коем случае от ответственности. Ключевой здесь вопрос — не является ли преступник серийным. Очень редко, когда такие преступления, выясняется, что человек совершил это впервые — обычно за ним уже числится несколько живодерских историй, — и это серьезно. Слава Богу, животное удалось спасти», — сказал он.