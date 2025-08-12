Женщина поселилась в метровом шкафу на чердаке в Париже и умерла в нем

Правоохранители обнаружили на чердаке здания в предместье Сен-Дени в Париже тело 50-летней женщины, как выяснилось, она жила в шкафу, пишет La Parisien.
Уточняется, что высота шкафа не превышает одного метра.
«Врач из Парижского института судебной медицины пришел к выводу во вторник утром, что она умерла естественной смертью, о чем свидетельствует отсутствие следов насилия», — говорится в материале.
По данным мужчины, который приносил еду погибшей, женщину недавно выселили из соседнего здания и хотели депортировать.
На данный момент следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.
