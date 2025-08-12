Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина поселилась в метровом шкафу на чердаке в Париже и умерла в нем

Экспертиза показала, что женщина умерла естественной смертью.

Правоохранители обнаружили на чердаке здания в предместье Сен-Дени в Париже тело 50-летней женщины, как выяснилось, она жила в шкафу, пишет La Parisien.

Уточняется, что высота шкафа не превышает одного метра.

«Врач из Парижского института судебной медицины пришел к выводу во вторник утром, что она умерла естественной смертью, о чем свидетельствует отсутствие следов насилия», — говорится в материале.

По данным мужчины, который приносил еду погибшей, женщину недавно выселили из соседнего здания и хотели депортировать.

На данный момент следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее трое детей забили камнями до смерти мужчину на пляже в Британии.