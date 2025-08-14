Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника над российскими регионами за ночь. Об этом в четверг, 14 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Новость дополняется.