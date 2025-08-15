В Башкирии запретят продажу энергетиков в школах

С начала нового учебного года в Башкирии заработают дополнительные ограничения на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков. Соответствующие поправки в региональное законодательство вступают в силу 1 сентября 2025 года.
Как уточнили в пресс-службе Госсобрания Башкирии, энергетики исчезнут из продажи в образовательных учреждениях, медицинских организациях, театрах и спортивных объектах. Эти меры дополняют действующий федеральный запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним.
Спикер Курултая Константин Толкачев пояснил, что ограничения касаются только продукции с искусственно добавленными стимуляторами, типа кофеина и растительного экстракта (гуарана, женьшень, лимонник), которые оказывают выраженное тонизирующее действие.
При этом традиционные натуральные напитки, кумыс и квас, под запрет не попадают и останутся в свободной продаже.
