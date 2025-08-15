18-летнему россиянину грозит до 5 лет лишения свободы в Алматы

Из релиза следует, что факт использования криминального оборудования выявлен сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматы при координации прокуратуры города.
В ходе оперативных мероприятий в квартире по ул. Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят SIM-box, более 300 SIM-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование… По данному факту начато досудебное расследование по ст. 213 Уголовного кодекса РК («Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства»), предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.
По данным надзорного органа, за текущий год 7 аналогичных дел направлено в суд, по 4-м из них уже состоялись приговоры.
Оборудование SIM-box широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.
Прокуратура Алматы призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа, а при наличии информации о возможном использовании подобного оборудования — сообщать в правоохранительные органы.