18-летнему россиянину грозит до 5 лет лишения свободы в Алматы

В ходе оперативных мероприятий в квартире по ул. Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят SIM-box, более 300 SIM-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование… По данному факту начато досудебное расследование по ст. 213 Уголовного кодекса РК («Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства»), предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.