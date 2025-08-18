Ричмонд
Играла на скрипке и вела мероприятия: Марина Буланча, погибшая в жутком ДТП в Молдове, всего месяц назад вышла замуж

В страшной аварии в Стрэшенах погибла молодая скрипачка.

Источник: Комсомольская правда

В аварии в Страшенах погибла 24-летняя скрипачка и ведущая мероприятий Марина Буланча.

Девушка, которая ровно месяц назад вышла замуж, совершила разворот в запрещённом месте, в результате чего её автомобиль Toyota Auris столкнулся с Mercedes Sprinter.

От полученных травм она скончалась в больнице. 18-летний пассажир второго автомобиля получил травмы.

Напомним, днем 17 августа на трассе Кишинёв-Унгены произошло ДТП: 24-летняя водитель Toyota попыталась развернуться в запрещённом месте и столкнулась с микроавтобусом Mercedes.

В результате аварии девушку доставили в больницу, где она позже скончалась. 18-летний пассажир Mercedes получил травмы и находится под наблюдением врачей.

Водитель Mercedes был трезв. Обстоятельства аварии расследуются.

