Играла на скрипке и вела мероприятия: Марина Буланча, погибшая в жутком ДТП в Молдове, всего месяц назад вышла замуж

В аварии в Страшенах погибла 24-летняя скрипачка и ведущая мероприятий Марина Буланча.
Девушка, которая ровно месяц назад вышла замуж, совершила разворот в запрещённом месте, в результате чего её автомобиль Toyota Auris столкнулся с Mercedes Sprinter.
От полученных травм она скончалась в больнице. 18-летний пассажир второго автомобиля получил травмы.
Напомним, днем 17 августа на трассе Кишинёв-Унгены произошло ДТП: 24-летняя водитель Toyota попыталась развернуться в запрещённом месте и столкнулась с микроавтобусом Mercedes.
В результате аварии девушку доставили в больницу, где она позже скончалась. 18-летний пассажир Mercedes получил травмы и находится под наблюдением врачей.
Водитель Mercedes был трезв. Обстоятельства аварии расследуются.
