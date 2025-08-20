Слесарь из Башкирии сорвал джекпот в лотерее

Как сообщается, молодой человек экспериментировал с различными тактиками игры: иногда самостоятельно отмечал числа, в других случаях доверял автоматическому выбору, изредка внося в готовые комбинации собственные коррективы. Одна из таких стратегий принесла результат — главный приз в размере 1 622 810 рублей. Дополнительные числа, отмеченные им во втором игровом поле, не только повысили шансы на победу, но и увеличили итоговую сумму выигрыша на 75 000 рублей. В результате общий размер составил 1 697 810 рублей.