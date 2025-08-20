Слесарь из Башкирии сорвал джекпот в лотерее

В Башкирии стало на одного миллионера больше. Удача улыбнулась жителю республики Никите И., который много лет регулярно участвовал в розыгрышах лотерей. Сначала он приобретал билеты в обычных ларьках, а позднее перешел на электронный формат, установив специальное мобильное приложение.
Как сообщается, молодой человек экспериментировал с различными тактиками игры: иногда самостоятельно отмечал числа, в других случаях доверял автоматическому выбору, изредка внося в готовые комбинации собственные коррективы. Одна из таких стратегий принесла результат — главный приз в размере 1 622 810 рублей. Дополнительные числа, отмеченные им во втором игровом поле, не только повысили шансы на победу, но и увеличили итоговую сумму выигрыша на 75 000 рублей. В результате общий размер составил 1 697 810 рублей.
По словам победителя, он приобрел билет совершенно спонтанно во время прогулки и даже забыл о нем. Вечером, находясь дома и общаясь по телефону с подругой, он получил уведомление от лотерейного оператора. Проверив приложение, Никита обнаружил сообщение о крупном выигрыше.
В жизни Никита — слесарь по ремонту технологического оборудования. Раньше он увлекался рыбной ловлей и ездой на эндуро-мотоцикле, но сейчас работа отнимает практически все свободное время. Выигранные средства мужчина планирует направить на первоначальный взнос для покупки жилья.
