Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине мужчина погиб при попытке бегства от сотрудников военкомата

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Военнообязанный в городе Смеле Черкасской области выпрыгнул из автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) во время перевозки его в военный учебный центр и скончался от полученных травм. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя главы областного ТЦК Владимир Левченко изданию «Общественное. Новости».

Источник: Reuters

«Во время движения автомобиля по городу Смеле военнообязанный — солдат запаса Евгений Кушнир, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы», — передает слова Левченко издание.

В свою очередь украинское издание «Страна» добавляет со ссылкой на знакомую погибшего, что мужчина, у которого была отсрочка от службы, имел законные основания свободно перемещаться по стране, однако был задержан сотрудниками ТЦК, когда ехал в Киев на маршрутном такси. «Затем неизвестность для родных, розыск, реанимация смелянской больницы и конец», — цитирует женщину «Страна».

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.