В 10 районах Башкирии могут ввести режим ЧС из-за переувлажненной почвы

В десяти районах Башкирии наблюдается опасное переувлажнение почвы, которое классифицируется как неблагоприятное агрометеорологическое явление. Как министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства, в настоящее время собираются данные о гибели посевов, и не исключено введение режима чрезвычайной ситуации в отдельных муниципалитетах.
Что касается уборочной кампании, зерновые и зернобобовые культуры уже обмолочены на площади 399 тысяч гектаров, что составляет 28% от запланированного. Валовой сбор превысил 1,3 миллиона тонн зерна при средней урожайности 33,2 центнера с гектара.
По озимым культурам работы близки к завершению: убрано 92% площадей (216 тысяч гектаров), включая 89% озимой ржи и 93% озимой пшеницы. Намолочено 791 тысяча тонн зерна с урожайностью 36,7 центнера с гектара, что выше показателя прошлого года (30,9 центнера).
Уборка яровых зерновых продолжается в 48 районах: обмолочено 183 тысячи гектаров (16% от плана), получено около 534 тысяч тонн зерна.
Параллельно в некоторых хозяйствах началась уборка масличных культур. Кроме того, выкопано уже 200 гектаров сахарной свеклы, с которых собрано более 9 тысяч тонн.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.