В Омской области медведь изуродовал мужчину

Житель Седельниковского района получил множественные раны по всему телу, но остался жив.

Источник: Комсомольская правда

Подробности жуткого нападения медведя на человека в Седельковском районе, рассказали сегодня, 25 августа, в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

«22 августа в Седельниковскую ЦРБ обратился местный житель, пострадавший после встречи с медведем в лесу. Зверь нанес мужчине множественные рваные раны по всему телу. Пострадавшего доставили в медучреждение местные жители попутным транспортом. Мужчине оказали помощь в условиях ЦРБ», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Также в ведомстве уточнили, что транспортировка в город раненного медведем мужчины не потребовалась. В настоящее время пациент находится в стационаре под наблюдением медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.