В Омской области медведь изуродовал мужчину

Подробности жуткого нападения медведя на человека в Седельковском районе, рассказали сегодня, 25 августа, в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
«22 августа в Седельниковскую ЦРБ обратился местный житель, пострадавший после встречи с медведем в лесу. Зверь нанес мужчине множественные рваные раны по всему телу. Пострадавшего доставили в медучреждение местные жители попутным транспортом. Мужчине оказали помощь в условиях ЦРБ», — сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Также в ведомстве уточнили, что транспортировка в город раненного медведем мужчины не потребовалась. В настоящее время пациент находится в стационаре под наблюдением медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.