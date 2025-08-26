В Хабаровске задержали убийцу, скрывавшегося почти 20 лет

В Хабаровске спустя почти два десятилетия раскрыли громкое преступление. На скамье подсудимых оказался местный житель, обвиняемый в убийстве сотрудника милиции и разбое. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора края, а дело направлено в Индустриальный районный суд, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
По версии следствия, в июне 2006 года мужчина с огнестрельным оружием напал на пару, сидевшую в автомобиле у берега Амура в Индустриальном районе города. Он потребовал отдать имущество. Потерпевший, оказавшийся сотрудником милиции, оказал сопротивление, за что был смертельно ранен. Его спутница, находившаяся в машине, под угрозой оружия отдала личные вещи. Преступник угнал автомобиль погибшего и скрылся, сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.
Долгие годы убийца оставался неустановленным. Женщина не смогла сразу его опознать, а вскоре злоумышленник сам отправился на 18 лет в колонию за другие тяжкие преступления. Лишь спустя годы экспертиза помогла восстановить портрет и сопоставить его с фотографией подозреваемого. Потерпевшая уверенно опознала мужчину.
Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.