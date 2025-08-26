В Хабаровске задержали убийцу, скрывавшегося почти 20 лет

По версии следствия, в июне 2006 года мужчина с огнестрельным оружием напал на пару, сидевшую в автомобиле у берега Амура в Индустриальном районе города. Он потребовал отдать имущество. Потерпевший, оказавшийся сотрудником милиции, оказал сопротивление, за что был смертельно ранен. Его спутница, находившаяся в машине, под угрозой оружия отдала личные вещи. Преступник угнал автомобиль погибшего и скрылся, сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.