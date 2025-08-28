«Ангарскому маньяку» Попкову предъявили обвинение еще в двух убийствах

Серийному убийце Михаилу Попкову («Ангарский маньяк»), на счету которого 86 доказанных жертв, предъявили обвинение в убийстве еще двух женщин. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в августе 2008 года мужчина в ходе знакомства с двумя женщинами на Московском тракте в Ангарске Иркутской области поссорился с ними и задушил их веревкой. Попков полностью признал вину, подчеркнули в ведомстве.
Мужчине вменяется убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается, уточнили в Следкоме.
В 2008 году предварительное следствие по делу, возбужденному после обнаружения тел женщин, было приостановлено, так как следователи не смогли установить подозреваемого. Причастность Попкова выявили «ввиду идентичности почерка злоумышленника», отмечается в сообщении СК.
Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы, а сейчас находится в СИЗО в Иркутской области, ожидая суда за убийство 87-й жертвы. Женщины, лишенные жизней в 2008 году, соответственно станут 88-й и 89-й доказанными жертвами маньяка.