Минчанин пошел в милицию после обмена денег незнакомцу в банке

В милиции отметили, что в Первомайское РУВД обратился минчанин. Мужчина рассказал, что неизвестный мужчина его обманул в момент обмена валюты. Житель Минска уточнил, что в отделении банка к нему подошел незнакомец, попросивший поменять евро на белорусские рубли.