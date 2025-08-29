Ричмонд
Минчанин пошел в милицию после обмена денег незнакомцу в банке

В Минске мужчина обменял незнакомцу белорусские рубли на евро и пошел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин пошел в милицию после обмена денег незнакомцу в банке. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Вместо евро — российские рубли: минчанин обменял деньги незнакомцу, но остался в минусе», — сказано в сообщении.

В милиции отметили, что в Первомайское РУВД обратился минчанин. Мужчина рассказал, что неизвестный мужчина его обманул в момент обмена валюты. Житель Минска уточнил, что в отделении банка к нему подошел незнакомец, попросивший поменять евро на белорусские рубли.

Минчанин согласился и отдал мужчине 600 рублей. Позднее выяснилось, что вместо обещанных 200 евро, незнакомец передал 200 российских рублей. Сотрудники милиции смогли оперативно установить личность фигуранта. Им оказался 41-летний житель Минска, который ранее был судим за кражу.

«Как пояснил фигурант, изначально он собирался менять 200 евро, но передумал и отдал другую купюру. При этом он заметил, что заявитель передал лишнюю сумму, но умолчал и покинул банк», — привели подробности в ГУВД Мингорисполкома.

По указанному факту заведено уголовное дело за мошенничество.

