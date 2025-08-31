Ричмонд
Лобовое ДТП под Новосибирском: Toyota и минивэн столкнулись на перекрёстке

Сегодня в Бердске произошло тяжёлое ДТП на перекрёстке улиц Максима Горького и Вокзальной. Лоб в лоб столкнулись хэтчбек Toyota Vitz и минивэн. Об этом сообщает АСТ54-Black.

По словам очевидца, снявшего видео, авария могла закончиться летальным исходом — оба автомобиля получили сильные повреждения.

На месте работают бригады скорой помощи и спасатели. Устанавливаются обстоятельства происшествия: причина, скорость, соблюдение правил дорожного движения.

Ранее мы сообщали о ДТП в Новосибирской области, где пенсионеры погибли из-за столкновения с лосем.