Лобовое ДТП под Новосибирском: Toyota и минивэн столкнулись на перекрёстке

Сегодня в Бердске произошло тяжёлое ДТП на перекрёстке улиц Максима Горького и Вокзальной. Лоб в лоб столкнулись хэтчбек Toyota Vitz и минивэн. Об этом сообщает АСТ54-Black.
По словам очевидца, снявшего видео, авария могла закончиться летальным исходом — оба автомобиля получили сильные повреждения.
На месте работают бригады скорой помощи и спасатели. Устанавливаются обстоятельства происшествия: причина, скорость, соблюдение правил дорожного движения.
