Житель Башкирии пострадал от «юридической помощи»

49-летний житель Стерлитамака, обратившись в полицию, рассказал, что стал жертвой мошенников. К нему поступил звонок от якобы представителя юридической компании, которая «помогает» разыскать средства, вложенные в финансовую пирамиду. Таковые потерянные средства как раз имелись у мужчины, и он заинтересовался предложением. Стороны заключили договор, согласно которому «юрист» получали 10% от возврашённой суммы. Через некоторое время он сообщил, что нашёл средства стерлитамаковца в иностранном банке. Далее последовала цепочка странных просьб, в итоге мужчина опомнился, только когда «спаситель» его денег бесследно исчез после перевода 480 тыс. руб. в криптовалюте.