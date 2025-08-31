Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии пострадал от «юридической помощи»

Мошенники вытянули из стерлитамаковца почти полмиллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

49-летний житель Стерлитамака, обратившись в полицию, рассказал, что стал жертвой мошенников. К нему поступил звонок от якобы представителя юридической компании, которая «помогает» разыскать средства, вложенные в финансовую пирамиду. Таковые потерянные средства как раз имелись у мужчины, и он заинтересовался предложением. Стороны заключили договор, согласно которому «юрист» получали 10% от возврашённой суммы. Через некоторое время он сообщил, что нашёл средства стерлитамаковца в иностранном банке. Далее последовала цепочка странных просьб, в итоге мужчина опомнился, только когда «спаситель» его денег бесследно исчез после перевода 480 тыс. руб. в криптовалюте.

В УМВД по Стерлитамаку посоветовали всегда проверять организацию, с которой собираетесь поработать — как минимум уточнить наличие лицензии и реального офиса. Не нужно переводить предоплату сомнительным фирмам.