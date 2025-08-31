Спасатели МАСС снова эвакуировали косулю с реки в Новосибирске

Теперь у косули, по словам спасателей, точно есть свой фан-клуб среди горожан.
Спасатели МАСС Новосибирска снова спасли косулю на реке — уже не в первый раз. В своём Telegram-канале они с юмором рассказали, что встреча с животным напоминает рандеву со «старой знакомой».
— Нас ждала наша преданная фанатка, — пошутили спасатели. — С каждым разом кажется, что она скучает и ищет повода нас увидеть.
Экипаж «Тайфун» ловко доставил косулю на берег и отпустил в природу. Инцидент не первый — ранее животное уже попадало в беду, пытаясь переплыть воду.
Теперь у косули, по словам спасателей, точно есть свой фан-клуб среди горожан. А они надеются, что «звезда» больше не будет устраивать шоу и останется в лесу.