Спасатели МАСС снова эвакуировали косулю с реки в Новосибирске

Спасатели МАСС Новосибирска снова спасли косулю на реке — уже не в первый раз. В своём Telegram-канале они с юмором рассказали, что встреча с животным напоминает рандеву со «старой знакомой».

— Нас ждала наша преданная фанатка, — пошутили спасатели. — С каждым разом кажется, что она скучает и ищет повода нас увидеть.

Экипаж «Тайфун» ловко доставил косулю на берег и отпустил в природу. Инцидент не первый — ранее животное уже попадало в беду, пытаясь переплыть воду.

Теперь у косули, по словам спасателей, точно есть свой фан-клуб среди горожан. А они надеются, что «звезда» больше не будет устраивать шоу и останется в лесу.