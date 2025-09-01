Названа причина смерти девочки на репетиции 1 Сентября в российской школе

Стала известна причина смерти девятиклассницы на репетиции 1 Сентября в школе Новосибирской области. У девочки произошла остановка сердца, пишет сайт kp.ru.
Трагедия случилась 26 августа в школе № 3. Школьники ждали начала репетиции, когда одной из девочек внезапно стало плохо. Ее вывели на свежий воздух и вызвали скорую помощь. Спустя 15 минут учитель физкультуры вместе с матерью доставили девочку в больницу.
Несовершеннолетнюю госпитализировали в реанимацию, однако врачи не смогли спасти жизнь ученицы.
«Девочку повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте», — заявили журналистам в школе.
Региональный Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Известно, что проблем со здоровьем у девятиклассницы не было. Она училась на «отлично», активно участвовала в школьной жизни и занималась в патриотическом клубе.
