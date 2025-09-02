Ричмонд
Беглого убийцу поймали спустя пять лет благодаря одной детали

В Соединенных Штатах Америки задержали преступника, скрывавшегося на протяжении пяти лет.

Как сообщает WCVB, 25-летнего Диоблиса Уильямса подозревали в убийстве двухлетнего сына его возлюбленной в 2020 году. Тогда мужчину арестовали, однако ему удалось сбежать.

Лишь в августе 2025 года следствию удалось выйти на его след — в городе Фрамингем был зафиксирован сигнал мобильного телефона разыскиваемого. Местные полицейские получили ориентировки и приступили к поискам.

27 августа правоохранители обратили внимание на группу мужчин, среди которых один привлек внимание париком и солнцезащитными очками. При проверке тот попытался скрыться, но в итоге был настигнут. Уильямс споткнулся, потерял парик, и его личность сразу подтвердилась.

По версии следствия, преступление произошло, когда матери ребенка не было дома. Мужчина жестоко избил мальчика, а затем оставил его одного в ванной, где малыш захлебнулся. В ближайшее время беглецу предстоит ответить перед судом.

