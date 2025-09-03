Ричмонд
Тигр убил пожилого грибника и утащил в лес

Пожилой мужчина стал жертвой тигра в индийских джунглях, сообщает Times of India. 65-летний Мангру Лал Саррат отправился собирать грибы вместе с двумя спутниками, которые вернулись в деревню без него. По их словам, на Саррата напал тигр и утащил в лес.

Поисковые рейнджеры начали поиски на следующий день и обнаружили изуродованные останки мужчины в глубине леса — хищник съел половину его тела. Для транспортировки останков пришлось преодолеть 15 километров пешком из-за отсутствия дорог.

Ранее в Приморье нашли труп взрослого тигра.