Тигр убил пожилого грибника и утащил в лес

Пожилой мужчина стал жертвой тигра в индийских джунглях, сообщает Times of India. 65-летний Мангру Лал Саррат отправился собирать грибы вместе с двумя спутниками, которые вернулись в деревню без него. По их словам, на Саррата напал тигр и утащил в лес.